Autor Rushdie wird wohl Auge verlieren

„Die Nachrichten sind nicht gut“, sagte Wylie. Nervenstränge in Rushdies Arm seien durchtrennt und seine Leber beschädigt worden. Der 75-jährige Autor war am Freitag vor einer Lesung im Ort Chautauqua im US-Bundesstaat New York angegriffen und schwer verletzt worden. Bei dem Täter soll es sich um einen 24-jährigen US-Amerikaner handeln. Rushdie wurde der Polizei nach mindestens einmal in den Hals und den Bauch gestochen. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Hintergründe wie die Motive des Täters waren vorerst unklar.