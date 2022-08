Irans Medien feiern Angriff auf Autor Rushdie

Iranische Zeitung: „Tausend Bravos“

Einen gänzlich anderen Weg gehen mehrere iranische Medien. Die Zeitung „Kayhan“ schrieb: „Tausende Bravos (...) für die mutige und pflichtbewusste Person, die den abtrünnigen und bösen Salman Rushdie in New York angegriffen hat.“ Andere Zeitungen brachten die Schlagzeilen „Messer im Nacken von Salman Rushdie“ und „Satan auf dem Weg zur Hölle“. Die Führung in Teheran äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.