Privathaushalte könnten 40 Prozent Wasser sparen

Ein weiterer blinder Fleck: Satte 30,5 Prozent der Befragten haben keinerlei Ahnung, wo ihr Leitungswasser herkommt: So eine Art „Lila Kuh“-Glaube also bei allem, was da in den eigenen vier Wänden plätschert, rauscht, tröpfelt und sprudelt. Einer der größten Wasserfresser ist übrigens das WC – 25 Prozent des von uns verbrauchten Trinkwassers wandern direkt in die Kanalisation.