Staunen über die Saalbacher Sommer-Piste

Die Saalbacher zauberten mitten im Hochsommer aus Depot-Schnee eine Mini-Strecke. Puchner, Rieser und Co. wird die Übersee-Reise aber künftig nicht erspart bleiben. Während Rieser schon eine Woche in Chile mit den Weltcup-Speedherren trainiert, ist die Olympia-Zweite Puchner aktuell noch am Gletscher in Saas Fee. Aber auch für sie geht es bald Richtung Südamerika.