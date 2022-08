Kurz zieht in „Hall of Fame“ der Konservativen ein

Die IDU sieht sich als Forum, das die Basis für Kontakte, Diskussionen und Netzwerke der konservativen und christlichen Parteien in der Welt ermöglicht. Derzeit gehören ihr etwa 70 Parteien an, hinzu kommen rund 30 Parteien einer regionalen Untergruppe. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, tauschen unter anderem politische Ideen aus und unterstützen sich gegenseitig, um politische Argumente abzusprechen und in weiterer Folge auch Wahlen zu gewinnen.