Ex-Kanzler Kurz schlägt bei Grazer Unternehmen zu

Investment mit „gesellschaftlichem Mehrwert“

Warum investiert Sebastian Kurz just in dieses Unternehmen? Das erklärt sein Sprecher so: „Weil er sich in seinen Investitionen auch auf Unternehmen fokussiert, die einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert leisten. Und weil das technologische Angebot von ,Medaia’ viele Zukunftsoptionen für den wichtigen und stark wachsenden Gesundheitsbereich bietet“.