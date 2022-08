OÖ bleibt bei infizierten Lehrern auf Bundeskurs

In Oberösterreich hat man derzeit damit kein Problem. Bildungsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): „Die bestehende Bundesverordnung bezüglich der Verkehrsbeschränkungen gilt auch für den Bereich der Schulen. Wie bereits angekündigt, wird Bildungsminister Martin Polaschek am 29. August neue Regelungen für das kommende Schuljahr vorstellen. Diese gilt es abzuwarten.“ Einige Bundesländer wollen jedoch von der österreichweiten Lösung absehen: Salzburgs Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (VP) kündigte schon an, dass in Salzburg keine infizierten Lehrkräfte unterrichten werden. Auch in Wien, Burgenland und Kärnten will man von der Bundesverordnung abweichen.