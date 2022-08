Konzerttickets um 700 Euro waren nur 200 Euro wert

Geordert habe sie, so Karin D. (Name geändert), zwei Karten der besten Kategorie um 413 Euro mit uneingeschränkter Sicht. Wobei die Tickets auf der Rechnung dann plötzlich mit je 350 Euro ausgewiesen worden seien. Dazu kamen noch Steuern und Gebühren. In Summe zahlte die Wienerin 850,95 Euro. Doch die böse Überraschung folgte erst.