Ausraster der wahre Grund für Strolls Renn-Absage?

Qualifying trotz Schmerzen?

Croft will das allerdings nicht glauben. Seine Begründung: „Wenn sie die Probleme mit dem Handgelenk tatsächlich so lange beobachtet haben, dann hätten sie Lance im Sinne des Teams im Qualifying gar nicht erst ins Auto gesetzt. Wenn es wirklich so ernst war, dass er eventuell nicht rennfit ist, dann hätten sie Felipe Drugovich noch vor dem Qualifying ins Auto gesetzt. Und dann fährt Lance in Q1 plötzlich eine Runde, die ihn auf Platz 7 bringt. Also ist er offensichtlich in der Lage, phasenweise sehr wohl gute Leistungen zu bringen.“