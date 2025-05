Parkstrafe: Sofort bezahlt, danach gemahnt

Technisches Versagen war schuld

Mit Erfolg: Die Ombudsfrau konnte bewirken, dass die Inkassokosten rückerstattet wurden. Die Erste Bank, bei der die Zahlungsanweisung mit einem Selbstbedienungsgerät getätigt wurde, räumte technisches Versagen ein: Es sei in diesem „wirklich sehr ,unrühmlichen’ Einzelfall leider zu einem technischen Fehler in der Auslesung des Zahlscheins gekommen.“ Herrn und Frau O. trifft also keine Schuld, der Zahlschein war völlig korrekt ausgefüllt.