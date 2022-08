Die Bregenzer Festspiele gehen in ihr Finale

Jungen Sängern ist das von Elisabeth Sobotka ins Leben gerufene Opernstudio gewidmet, das nach der corona-bedingten Verschiebung von Rossinis „Italienerin in Algier“ in diesem Jahr zum zweiten Mal in Erscheinung tritt. Am 15. August hat im Theater am Kornmarkt Joseph Haydns Oper „Armida“ Premiere. Es ist die siebente Opernstudio-Produktion, gleichzeitig die dritte mit dem Regisseur Jörg Lichtenstein. Mittels dieser Zauberoper will er „männliche Eigenschaften in ihrer Gefährlichkeit aufzeigen“. Alle Figuren seien „Antihelden“, deren Scheitern habe durchaus auch komische Aspekte, so Liechtenstein. Nikolaus Webern hat die wunderschöne Ausstattung entworfen.