Anne Heche wird nach Unfall „wohl nicht überleben“

Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Feuerwehr in Los Angeles (LAFD) am Freitag in dem Stadtteil Mar Vista. Heche sei mit ihrem Mini Cooper mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen. Dabei sei auch ein Brand ausgebrochen. In einem Video mit dramatischen Szenen des Unfallorts sagte ein LAFD-Sprecher, dass 59 Feuerwehrleute im Einsatz waren, um die Flammen zu löschen. Eine Person, die im hinteren Teil des Hauses war, blieb demnach unverletzt.