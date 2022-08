Anne Heche bei Autounfall in L. A. schwer verletzt

Die US-Schauspielerin Anne Heche (53, „Ally McBeal“, „Sechs Tage, sieben Nächte“) soll bei einem Autounfall schwer verletzt worden sein. Medienberichten zufolge wurde sie mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall am Freitag in Los Angeles soll Heche in ein Wohnhaus gerast sein, dabei hätten das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer gefangen.