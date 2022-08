Anne Heche nach Autounfall außer Lebensgefahr

Heche raste am Freitag mit ihrem Mini Cooper in ein Wohnhaus in Los Angeles. Dabei fingen das Gebäude und das Fahrzeug Feuer. Die 53-Jährige musste daraufhin mit Verbrennungen ins Spital gebracht werden. Ein Video vom Unfallort zeigte, wie Rauch aus dem Haus aufstieg. Außerdem konnte man sehen, wie der schwer beschädigte Wagen der Schauspielerin geborgen wurde.