Anne Heche kämpft nach Unfall weiter um ihr Leben

„Kurz nach dem Unfall ist sie ohnmächtig geworden und liegt seither im Koma“, erklärte Heches Sprecher. Die 53-Jährige hatte am Sonntag schwere Brandverletzungen erlitten, als sie mit Höchstgeschwindigkeit in ihrem blauen Mini Cooper zuerst gegen ein Auto gefahren und dann in ein Haus gekracht war. Bilder von örtlichen TV-Stationen zeigten, dass sie noch bei Bewusstsein war, als sie vom Rettungsdienst abtransportiert wurde.