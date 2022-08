Anne Heche: Nachbar schildert dramatische Rettung

„Hörte Auto vorbeirasen und ein lautes Krachen“

Augenzeuge und Ersthelfer nach dem Unfall war David Manpearl, der in der Nachbarschaft des Hauses wohnt, in das Heche mit ihrem blauen Mini Cooper gekracht war. „Ich hörte ein Auto vorbeirasen, innerhalb von Sekunden dann ich ein lautes Krachen, und rannte in Flipflops raus. Weil ich wusste, dass jemand verletzt war“, schildert er den Horror-Crash der „Daily Mail“. „Bevor ich mich dem Auto näherte, sah ich die Besitzerin des Hauses barfuß in den Trümmern stehen. Sie stand unter Schock, bat mich verzweifelt, ihre Haustiere aus dem Haus zu retten, was mir gelang.“