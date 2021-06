Erstes Kreuzfahrtschiff in Venedig nach 17 Monaten

Erstmals nach 17 Monaten erblickt Venedig wieder ein Kreuzfahrtschiff. Die MSC Orchestra ist am Donnerstag in der Lagunenstadt eingetroffen. Am Samstag startet sie mit rund 700 Passagieren an Bord in Richtung Griechenland. Dabei sollen die Anti-Covid-Sicherheitsvorkehrungen streng berücksichtigt werden. Sämtliche Besatzungsmitglieder und Gäste mussten einen Corona-Test machen, bevor sie auf das Schiff durften, zudem ist an Bord das Maskentragen Pflicht. Unterdessen haben in einem offenen Brief an Italiens Regierung unter anderem Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger und andere Promis den Kreuzfahrtverkehr in Venedig kritisiert. Die großen Schiffe gelten nicht nur als umweltschädlich, auch die Lagune leidet darunter.