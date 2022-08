Rosenstrauß für Kellnerin: Blind nach Faustschlag

„Vom Teigkneten hat er ja Kraft in den Händen“

Was dann passierte, darüber gibt es beim Prozess zwei völlig unterschiedliche Darstellungen. Der angeklagte Lebensgefährte will vom Bäcker gewürgt worden sein – „vom Teigkneten hat er ja Kraft in den Händen“ – und habe sich nur durch einen Schlag befreien können.