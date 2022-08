Armie Hammer: TV-Doku enthüllt Schockierendes

Schockierende Nachrichten verschickt

Zahlreiche Textnachrichten legten die beiden Frauen den Machern von „House of Hammer“ laut des ersten Trailers vor. „Ich habe eine Fantasie über jemanden, der seine Liebe und Ergebenheit unter Beweis stellt, wie ich sie nachts an einem öffentlichen Ort fessle und frei über ihren Körper verfüge“, soll der Hollywoodstar, der unter anderem in Filmen wie „Call Me By Your Name“ mitgespielt hatte, in einer Nachricht geschrieben haben. Und weiter: „Und dann sehe ich, wie sie mit Fremden für mich fi***.“