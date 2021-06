Armie Hammer hat sich in Klinik einweisen lassen

Hammer will gesund werden

Wie ein Freund der Familie laut „Bang“-Meldung enthüllte, wolle der „Call Me By Your Name“-Star durch die Behandlung „gesund“ werden und sicherstellen, das Sorgerecht für seine Kinder zu behalten. „Es ist ein klares Zeichen, dass er wieder Kontrolle über sein Leben ergreift und weiß, dass dies ein Schritt in Richtung seines allgemeinen Wohlbefindens ist.“