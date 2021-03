Armie Hammer brutaler Vergewaltigung bezichtigt

„Vier Stunden lang vergewaltigt“

Weinend berichtet sie, was sie am 24. April 2017 mit Hammer in Los Angeles durchgemacht haben will: „Er hat mich vier Stunden lang vergewaltigt und meinen Kopf immer wieder gegen die Wand geschlagen. Er hat gewaltsame Akte an mir durchgeführt, für die ich ihm nicht die Erlaubnis gegeben habe.“ Sie habe immer wieder versucht, zu fliehen: „Doch er hat mich nicht weggelassen. Ich dachte, er würde mich umbringen. Dann ist er einfach gegangen, ohne sich um mein Wohlempfinden zu kümmern. Ich lebe seither in Angst vor ihm!“