Armie Hammers Ex: Er war wie Hannibal Lecter

Die App-Entwicklerin war am Ende der Beziehung so traumatisiert, dass sie in Intensiv-Therapie musste: „Es war der einzige Weg, um das Trauma zu überwinden.“ Denn der „Social Network“-Star sei am Anfang zwar charmant und aufmerksam gegenüber Vucekovich gewesen, doch dann habe er sich grundlegend verändert: „Er hat mich mental, körperlich, emotional und finanziell eingenommen. Er hat mich zu dem gemacht, was er brauchte. Er hat all das Gute aus mir herausgesaugt, bis es weh getan hat.“