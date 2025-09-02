Fünf Millionen Euro hat Saint-Gilloise für den Torschützenkönig der slowenischen Liga an Olimpija Ljubljana überwiesen. Die Spielweise des Klubs aus Brüssel passe sehr gut zu ihm. „Außerdem weiß man von diesem Verein, dass sie sehr, sehr gut weiterverkaufen. Das war auch ein wichtiger Punkt für mich“, erklärte Florucz. „Wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut, war das ein Wahnsinn.“ Die Stürmer Victor Boniface (damals Bayer Leverkusen, nun Werder Bremen) und zuletzt Franjo Ivanovic (Benfica Lissabon) verließen Saint-Gilloise um jeweils mehr als 20 Mio. Euro.

„Da geht noch viel mehr“

Brüssel soll auch für Florucz ein Sprungbrett werden, sein Vertrag läuft bis 2029. Druck macht er sich als drittteuerster Zugang der Klubgeschichte nicht. „Ich bin hier, um Fußball zu spielen.“ Mittlerweile schießt er bei Saint-Gilloise auch die Elfmeter. „Wenn man sich die Statistiken anschaut, könne man meinen, dass ich bei 100 Prozent bin. Aber ich sage, da geht noch viel mehr“, erklärte Florucz. Er hätte zwar das Talent, sich schnell anzupassen, tue sich mit Neuanfängen aber schwer. „Ich muss zum Teil lockerer werden, weil dann spiele ich meinen besten Fußball.“