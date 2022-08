Journalistin Owsjannikowa erneut festgenommen

Wurde bereits zweimal zu Geldstrafen verurteilt

Seit Ende Juli wurde die zweifache Mutter bereits zweimal wegen „Diskreditierung“ der Armee zu Geldstrafen verurteilt. Die Urteile bezogen sich insbesondere auf Veröffentlichungen in Onlinenetzwerken, in denen die Journalistin die Militäroffensive in der Ukraine kritisierte.