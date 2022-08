Frisch verheirateter Ben Affleck feiert 50er

Ben Affleck kommt aus dem Feiern kaum noch heraus. Am heutigen Montag wurde der 50. Geburtstag an, doch schon seit Wochen findet sich der Oscarpreisträger im Rampenlicht wieder - als frisch gebackener Ehemann an der Seite von Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (53). „We Did It“, jubelte Lopez nach der Blitzhochzeit in Las Vegas am 17. Juli in einer Online-Message für ihre Fans. In einer kleinen Wedding Chapel um Mitternacht sei es passiert.