Ben und Jennifer Affleck: Die Details zur Hochzeit

Wollte seit 20 Jahren Affleck heißen

Auf ihren Videos vor dem Jawort zeigt sich Lopez in ihrem einfachen, aber eleganten weißen Kleid im Badezimmer: „Ich fühl mich unglaublich toll und aufgeregt“. Afflecks Umkleideraum war weniger luxuriös, ein heruntergekommenes Herren-WC, in dem er in seinen weißen Anzug wechselte. „Bennifer“ hatten sich Samstagabend kurz vor der Hochzeit ihre Heiratslizenz vom Standesamt Clark County besorgt. Laut der Lizenz hat die Braut auch den Nachnamen des Bräutigams übernommen und heißt offiziell nun Jennifer Affleck.

Diesen Plan hatte sie bereits vor 20 Jahren, als sie das erste Mal mit Affleck verlobt war. In einem TV-Interview mit „Access Hollywood“ hatte sie verraten, dass sie zwar Lopez als Künstlernamen behalten aber offiziell als Jennifer Affleck durchs Leben gehen will: „Ich werde zu J.Aff. Allerdings klingt das nicht ganz so cool wie J.Lo.“