Vater: „Mein Sohn soll normal gehen können“

Drehplan für schrittweise Verlängerung

„In der Lücke bildet sich neues Knochengewebe, wodurch sich der Knochen verlängern und begradigen lässt“, erklärt Doz. Dr. Christof Radler, Teamleiter der Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie, am Orthopädischen Spital Speising in Wien. „Wichtig sind die perfekte Position des Fixateurs am Knochen sowie die exakte Bestimmung, um wie viel Grad bzw. Millimeter die Schrauben gedreht werden müssen“, so Doz. Radler.