Rad-Star erlitt bei Trainingssturz Bruch im Nacken

Erste Berichte, wonach er sich in einem lebensgefährlichen Zustand befunden hätte, dementierte der 28-Jährige aus dem Tour-de-France-Siegerteam Jumbo am Dienstag. Er habe einen kleinen Bruch im Nacken erlitten und befinde sich nach der ernsten Situation in guter medizinischer Obsorge, so Benoot auf Instagram.