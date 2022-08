Ärger über Ausverkauf von bäuerlichen Flächen

Wenn Äcker Bauland werden

Speziell in der Steiermark und in Salzburg häufen sich zuletzt Fälle, in denen Äcker an Scheinlandwirte regelrecht verscherbelt und in kürzester Zeit in Bauland übergeführt wurden. Dabei soll Freiland per Gesetz land- oder/und forstwirtschaftlich genutzt werden; dies regeln bzw. überprüfen die so genannten Grundverkehrsbehörden der Länder.