Billiger Acker wird plötzlich zur Goldgrube

Sämtliche Versuche einer Zwischenfinanzierung wurden trotz potenter Unterstützer seitens der Bank stets abgelehnt, was am 30. Juni 2020 schließlich in der Zwangsversteigerung des 3,3 Hektar großen Grundstücks samt Haus und Hof mitten im Zentrum der obersteirischen Wachstumsgemeinde mündete: „Zum Zug kam just ein schillernder Immobilienentwickler aus der Region, und nicht, wie vom Grundverkehrsgesetz vorgesehen, ein Bauer“, sagt Klaus Ainedter, der den Landwirt vertritt.