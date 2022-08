Kläger hatte zu wenig „Call of Duty“ gespielt

Erfolg für Activision Blizzard in den USA: Ein Bezirksgericht in Südkalifornien hat eine Klage gegen den Videospielepublisher wegen Verletzung geistigen Eigentums in dessen Shooter „Call of Duty: Infinite Warfare“ abgewiesen. Die klagende Seite hatte den Shooter nicht ausreichend gespielt, um eine fundierte Klage einzureichen, so das Urteil.