Austria-Coach Schmid: „Ich bin richtig angepisst!“

Manfred Schmid (Austria-Trainer - via „Sky Sport“): „Wir fahren heute extrem sauer nach Hause. Ich bin richtig angepisst, was die Mannschaft heute da fabriziert hat. Es war das erwartet schwere Spiel, wir haben das Spiel aber kontrolliert und gehen 2:0 in Führung. Wir haben dann in der Halbzeit das System gewechselt und das Spiel weiterhin kontrolliert, hatten die Chance auf das 3:0. Wir machen es aber nicht und bekommen praktisch aus dem nichts drei Tore, zwei Standards und ein Eigentor. Bei einer Situation liegt ein Spieler von uns am Boden und muss draußen bleiben, einer unserer kopfballstärksten Spieler, und da bekommst du dann das Gegentor. Das ist extrem bitter. Schade.“