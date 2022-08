SCR Altach gegen Austria Wien - ab 17 Uhr LIVE

Im dritten Anlauf will die Wiener Austria endlich das Minus in der Fußball-Bundesligatabelle loswerden. Mit einem Sieg am Sonntag (17 Uhr) beim SCR Altach können die Wiener den Abzug von drei Punkten aufgrund von Lizenzverstößen wettmachen. Die Vorarlberger hoffen ebenfalls auf ihren ersten Saisonsieg und den Premierenerfolg unter Promi-Trainer Miroslav Klose. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.