St. Koloman feiert emotionale Liga-Premiere

7. August 2022 - ein Tag, der in die Geschichte des St. Koloman eingehen wird, schließlich markiert er das Debüt der Hofer-Auswahl in der 1. Landesliga. Die Taugler rangen dabei Vorjahres-Fastaufsteiger Plainfeld mit 1:0 nieder und bejubelten damit einen Prachstart in die neue Spielzeit. Neben Keeper Flo Eichbauer, der seinen Kasten mit einigen Sensationsparaden sauber hielt, avancierte Josef Gerl junior zum Matchwinner, entpuppte sich sein Elfertor in der Anfangsphase doch als Goldtreffer.