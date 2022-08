Grazerin fuhr Strommast nieder: Zwei Verletzte

Eine 24-jährige Autofahrerin kam am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Fernitz-Mellach (Steiermark) von der Straße ab und krachte gegen einen Strommast, der durch den Aufprall umstürzte. Die Lenkerin und ihr Beifahrer wurden verletzt. In Spielberg verlor indessen ein Lenker ebenfalls die Kontrolle über sein Auto und landete damit seitlich in einer Wiese.