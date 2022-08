Russen bauen Menschenkäfige für Schauprozesse

Wadym Bojtschenko, der vor der Eroberung Mariupols der Bürgermeister war, veröffentlichte verstörende Bilder aus seiner Heimatstadt. In der Philharmonie sollen die Russen Menschenkäfige bauen - offenbar, um in dem Konzerthaus Schauprozesse durchführen zu können. Die Käfige würden aus „20 Millimeter dicken Armierungseisen“ bestehen, so Bojtschenko. Er ist sich sicher: „Die Besatzer in Mariupol planen die Hinrichtung ukrainischer Kämpfer“, schreibt der Ex-Stadtchef auf Telegram.