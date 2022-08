Janeschitz hadert: „Fußball kann echt brutal sein“

Und die nächste harte Entscheidung gegen Dornbirn traf Schiedsrichter Harkam bald nach Wiederanpfiff. Bei einem Zweikampf im Rothosen-Strafraum hatten sowohl der junge Lorenz Rusch als auch sein oberösterreichischer Widersacher ihre Hände kräftig im Einsatz, Harkam entschied auf Elfmeter. „Die Menge an unglücklichen Entscheidungen gegen uns in den ersten Spielen war schon groß“, bedauerte Coach Janeschitz. FCD-Goalie Ospelt hielt zwar den Penalty von Günes, beim Nachschuss hatte er jedoch keine Chance. Auch nach dem Ausgleich und in Unterzahl war Dornbirn den Hausherren nicht unterlegen - kurz vor Ende kassierten sie aber trotzdem noch das 1:2. „Fußball kann echt brutal sein“, so Janeschitz, „eigentlich ist unser Plan gut aufgegangen. Verloren hat die bessere Mannschaft.“