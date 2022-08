Wird Glas jetzt zum neuen Luxusgut?

Auch in der Bier- und Weinherstellung haben die Produzenten mit Teuerungen zu kämpfen. Aber nicht nur Sprit und Rohstoffe sind es, die alles schwieriger machen. Auch Glasflaschen werden zur Mangelware. „Wir hatten bereits das Problem, dass unsere Flaschenfarben nicht lieferbar waren“, schildert Markus Sautner vom Golser Bier. „Unsere Biere sind jetzt teilweise in grünen statt in braunen Flaschen abgefüllt. Der Spritzer ist jetzt ebenfalls in Grün gehalten, obwohl er sonst in weißen Flaschen verkauft wird.“