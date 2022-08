Gletscher gibt Wrack nach 54 Jahren wieder frei

Bergung der Wrackteile war in 60er-Jahren nicht möglich

„Die Teile liegen in einem Umkreis von etwa 200 Metern verstreut“, so Gafner. Er übergab die Fotos der Kantonspolizei Wallis, die den mysteriösen Fall aufklärte: Es handelt sich um die Überreste einer Piper Cherokee, die am 30. Juni 1968 abgestürzt war. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Die Leichen wurden damals per Helikopter geborgen. Um die Wrackteile aus dem schwierigen Gelände zu schaffen, fehlten damals jedoch die technischen Möglichkeiten. Das könnte nun - 54 Jahre später - nachgeholt werden.