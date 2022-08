Religiöse „Hetze“ mit Holzkreuz nun vor Gericht

Provokation! Ein acht Meter hohes Holzkreuz und ein 17 Meter langes Plakat sollen die fünf Angeklagte in Wels im August 2021 nachts auf der Baustelle des Bosnisch-Österreichischen Kultur- und Bildungszentrums in Vöcklabruck aufgestellt haben. Um, so die Anklage, vor Unterwanderung des Vereins durch den Islamischen Staat zu warnen. Signiert war das Banner mit „Patrioten in Bewegung“.