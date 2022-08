Chinesischer Tencent-Konzern greift nach Ubisoft

Branche im Umbruch

Branchenbeobachter sehen in Ubisoft bereits seit längerem einen Übernahmekandidaten. In der Spielebranche war es in den vergangenen zwei Jahren verstärkt zu Konsolidierungen gekommen. Im September 2020 hatte Microsoft für rund 7,5 Milliarden Dollar die Bethesda-Konzernmutter ZeniMax (u.a. „Doom“, „Fallout“) gekauft, im Jänner dieses Jahres kündigte der Konzern an, Activison Blizzard für rund 89 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. EA kaufte im Dezember für 1,2 Milliarden den Rennspiel-Spezialisten Codemasters, Take-Two schluckte dagegen im heurigen Jänner den „Farmville“-Macher Zynga für fast 13 Milliarden Dollar.