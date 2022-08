Wer „blecht“ für die Bergung aus zwei Gondeln?

Von dort konnten sie zurück zu ihrem Ausgangspunkt in Obertraun abfahren. Am Donnerstag ging die vorerst gesperrte Teilstrecke wieder in Betrieb, so Peter Grögler von der Oberösterreichischen Seilbahnholding. Er sagt auf „Krone“-Anfrage: „Wer für die Einsatzkosten geradestehen muss, ist noch nicht geklärt. Das Wichtigste ist für uns natürlich, dass alle Passagiere unverletzt geblieben sind. Die Alpinpolizei hat den Vorfall aufgenommen, da laufen jetzt die Ermittlungen.“