36 Personen in Gondeln am Krippenstein „gefangen“

Großeinsatz am Mittwochnachmittag am Krippenstein in Oberösterreich. Ein Gast soll während der Fahrt die Notbremse gezogen und die komplette Anlage damit zum Stillstand gebracht haben. Es ist nicht möglich, die Bahn im Notantrieb leer zu fahren. 36 Gäste und Mitarbeiter waren bei der Hitze in den Gondeln „gefangen“.