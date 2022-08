128.000 Zuschauer zum 76. Geburtstag

Es war am 4. August 1946, als am Abend das Theaterstück „Sieben gegen Theben“ in der gerade erst neu eröffneten Sporthalle gegeben wurde. Am Tag darauf, also heute vor 76 Jahren, gab’s Mozart zu hören - die legendäre Kieskähne-Aufführung, die Geburtsstunde des Spiels auf dem See. Damals war wohl kaum damit zu rechnen, dass die Bregenzer Festspiele eine solche Erfolgsgeschichte hinlegen. Umso mehr Grund zur Freude haben die Verantwortlichen heuer mit der Zwischenbilanz zur Spielzeit-Hälfte: Bis Donnerstag zählte der Kultur-Player insgesamt 128.000 Besucher. Die Seebühnen-Produktion - Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ - erlebte am Donnerstagabend die 13. von 26 Aufführungen. 88.000 Besucher haben die Oper heuer bereits mitverfolgt.