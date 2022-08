Strompreis in Hopfgarten mehr als verdoppelt

Die Kommunalbetriebe Hopfgarten bezeichnen sich als Ökoenergieerzeuger mit drei eigenen Wasserkraftwerken (plus Beteiligung an einem vierten). Dennoch steigen nun in der Marktgemeinde – ähnlich wie im nahen Wörgl – die Strompreise drastisch. Der meistgewählte Tarif für Private erhöht sich ab 15. August von 8,85 Cent auf 21,24 Cent – netto!