Zweiklassengesellschaft bei den Tiwag-Neukunden

Der Strommarkt ist liberalisiert, auch Tiroler Verbraucher wechselten von der Tiwag zu alternativen Anbietern. Wenn die aus Kostengründen jetzt wieder zurück wollen – oder wenn es sich um erstmalige Strombezieher handelt –, werden sie in zwei Gruppen eingeteilt. Zu einer Gruppe gehören all jene, die sich im Bereich des Leitungsnetzes der Tiwag befinden, das deren Tochterfirma Tinetz betreibt. Zur anderen zählen jene, die außerhalb liegen. Das sind in der Regel alle Verbraucher in größeren Orten mit Kommunalbetrieben, die selbst ein Leitungsnetz betreiben. Dazu zählen unter anderem Reutte, Hall, Imst oder Wörgl.