Wörgl: Strompreis explodiert, Opposition schäumt

Ein Sturm der Empörung pfeift wie ein Tornado seit einigen Tagen durch Wörgl. Der Grund dafür wurzelt in einer per E-Mail versandten Ankündigung der örtlichen Stadtwerke an die Bevölkerung. Darin wird die massive Erhöhung des Strompreises mit 1. Oktober und die damit verbundene Kündigung aller Verträge von Privat- und Kleingewerbekunden mit 30. September ankündigt.