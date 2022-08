Deutsche Gasspeicher zu 70 Prozent gefüllt

75 Prozent bis 1. September

Laut Bundesregierung sollen die deutschen Gasspeicher bis zum 1. September zu 75 Prozent gefüllt sein. Bis zum 1. Oktober soll sich der Prozentsatz auf 85 Prozent erhöhen, am 1. November sollen es schon 95 Prozent sein. Diese Zahl ist bei vielen Gasspeichern in Deutschland bereits erreicht. Laut Klaus Müller, Chef der deutschen Bundesnetzagentur, sind drei Viertel aller Speicher in Deutschland mehr als 80 Prozent aufgefüllt, in vielen Teilen auch schon über 85 Prozent.