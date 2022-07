OMV-Chef rechnet vor: Gas für 2023 gesichert

OMV deckt ein Viertel der heimischen Speicherkapazität ab

Die Gasversorgung in Österreich sei aber gesichert, betonte Stern. „Weil ja die Sommernachfrage geringer ist als im Jahresdurchschnitt, sind wir in der jetzigen Situation vollständig in der Lage, unsere Kunden zu versorgen und auch noch einzuspeichern.“ Die OMV-Gasspeicher, die etwa ein Viertel der heimischen Kapazität abdecken, seien bereits zu mehr als 80 Prozent gefüllt.