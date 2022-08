Deutschland: Kein Grund mehr, Gas zu drosseln

Lieferung „jederzeit“ möglich

Laut einem Sprecher der deutschen Regierung stehe die ursprünglich in Kanada gewartete Turbine für den Betrieb bereits zur Verfügung. Demnach könnte Siemens sie jederzeit nach Russland liefern und zum Einsatz bringen, was aber aus politischen Gründen in Russland nicht gehe, so Regierungssprecher Wolfgang Büchner.